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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırgız Bakan Ajikeyev'i Kabul Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırgız Bakan Ajikeyev'i Kabul Etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev'i kabul ederek afet yönetimi ve işbirlikleri konularında görüş alışverişinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev'i kabul etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, Ajikeyev ve heyetini Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile afet öncesi, afet dönemi ve afet sonrasındaki işbirliği imkanları, bakanlıklarımız arasında eğitim ve tecrübe paylaşımı konularında değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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