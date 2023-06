İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kilis'teki depremzedelerin durumunu değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te, çadır ve misafirhanede ağırlanan depremzedenin bulunmadığını, kırsal ve kent merkezinde konteyner kentte kalan vatandaş sayının ise bin 696 olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Kilis Valiliğini ziyaret ederek Vali Recep Soytürk ve ilgililerden brifing aldı. Valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, 6 Şubatta meydana gelen "yüzyılın felaketi"yle karşılaşan illeri ziyaret etmeye devam ettiklerini aktardı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesindeki depremzedelerle de bir araya geldiklerini hatırlatan Yerlikaya, Kilis temasları kapsamında da kentte gelinen noktayı değerlendirdiklerini söyledi.

Kilis'in son 20 yılda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kilis bu süreçlerde zor imtihanlardan geçti. Bunlardan birisi de şüphesiz 6 Şubat depremini yaşayan şehirlerinden birisi olmasıydı. Kilisli kardeşlerimizin son derece girişimci, mücadeleci ve her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermeleri açısından kendileriyle iftihar ediyoruz. 2015-2018 yılları arasında biliyorsunuz Gaziantep Valiliği yaptığım ve bu sürede de Kilis'e çok gidip geldim. Hem sınır ötesindeki harekatlarda hem de o bölgelerin ihyasında Kilis fevkalade duruş sergiledi, her türlü zorluğundan üstesinden geldi. Bu vakit itibariyle şunu gururla söyleyebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kilis'imiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için tüm kentlerde olduğu gibi canla başla gayret ediyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları çok büyük uyum ve ahenk içerisinde ve Kilis'i daha yukarıya taşıyabilmek, millet-devlet bütünleşmesi açısından çok büyük uyum içerisindeler. Bu yüzden Kilis halkının her birini kutluyorum."

Kilis'in sanayi şehri olma yolunda da hızla ilerlediğini ve 2 OSB'ye sahip olduğunu belirten Yerlikaya, bu sanayi merkezlerinde de yer bulmanın şu an itibariyle çok güç olduğunu, bu yüzden de yenilerini yapma noktasında ciddi bir gayretin bulunduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, Kilis'in aynı zamanda tarımsal potansiyelini de inovasyon, markalaşma, rekabetçiliğini yukarı taşımakla ilgili de ciddi çaba gösterdiğini, bu noktada bölge topraklarının sunduğu zenginlikleri kullanma noktasında takdiri hak ettiğine dikkati çekerek, "Hakeza milletvekillerimizin de büyük gayretleriyle tarımsal sulamayla ilgili de devletimiz ve hükümetimiz bu çalışmaları destekliyor. Barajlar ve göletlerle birlikte tarımsal ürün çeşitliliğimiz ve niteliği çok daha yukarı çıkacak. Bu da çiftçilerimizin zenginliğine zenginlik katacak." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 143. gününü geride bıraktıklarını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok. Ayrıca tesislerde misafir edilen vatandaşımız da yok. Kırsal ve kent merkezinde konteyner kentte kalan vatandaş sayımız ise 1696. Kira yardımı alan ise 1491 vatandaşımız var. Orta ve üstü hasarlı konut sayısı 3 bin 312, 262 ticari alan var. 900 civarında da ahır ve diğer yapı karşımıza çıkıyor. Depremin ilk anından bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm deprem felaketini yaşayan şehirlerimizdeki hizmetler takip ediliyor, bizler de anbean sahadayız. Kalıcı konutla ilgili Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, zamanında olacak ve bunu hep birlikte göreceğiz. Bu noktada milletimiz bize inanıyor. Biz de onların göreceksiniz konteyner kentlerde, geçici konaklama merkezinde kalan vatandaşlarımız, güle oynaya zamanı geldiğinde konutlarına geçecek. Biz de bu sevinci hep birlikte yaşayacağız."

Bakan Yerlikaya, tüm Kilislilerin bayramını da kutladı.

Bakan Yerlikaya'nın ziyaretine Belediye Başkanı Servet Ramazan, milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Demir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.