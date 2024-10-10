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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayıp Öğrenci Rojin'in Babası ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayıp Öğrenci Rojin'in Babası ile Görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayıp üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile telefonla görüştü. Bakan, aramaların 24 saat esaslı olarak devam ettiğini ve ailenin yanında olduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıp Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile görüştüğünü duyurdu. Yerlikaya, paylaşımında, "13 gündür kayıp olan ve Van'da ekiplerimizce aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin kızımızın babası Nizamettin ağabey ve amcası Mehmet ağabeyimizle telefonda görüştük. Aramalarımız geniş çaplı olarak 24 saat esaslı olarak devam ediyor. Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve Aziz Milletimize hayırlı haberler vermek" dedi.

Baba ve amcayla telefonda görüştüğü anların videosunu da paylaşan Yerlikaya, konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Nizamettin abi, bil ki; bakanlık, valilik olarak bizim taşradaki tüm birimlerimiz can siperhane çalışıyor. ve inşallah en kısa zamanda bununla ilgili hayırlı bir haber vermek bizim gayemiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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