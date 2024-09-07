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İçişleri Bakanı Yerlikaya Kastamonu'da Esnaf ve Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldıktan sonra esnafları ziyaret etti ve vatandaşlara ikramda bulundu. Yerlikaya, ayrıca 1 Ağustos'ta şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesini de ziyaret ederek, şehidin hatırasını andı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentte düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na" katılan Yerlikaya, daha sonra Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Ardından Nasrullah Meydanı'nda simit, sarımsak, pastırma ve çekme helva satan esnafı ziyaret eden Yerlikaya, vatandaşlara çekme helva ikramında bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, çocuklara oyuncak hediye etti.

Nasrullah Kadı Camisi'nin şadırvanından su içen Yerlikaya, daha sonra, 1 Ağustos'ta Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere verdi:

"Kahraman şehidimiz Ahmet Şahan, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde görevli polis memurumuzdu. Zehir tacirleriyle mücadele ediyordu. 1 Ağustos'ta görevi başındayken yaralanmış, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Bugün kahraman şehidimizin ailesini, eşi Müjgan kardeşimizi, evlatları Yaşar ve Yaren yavrularımızı, kayınvalidesi Muammer ablamız ve kayınpederi İbrahim ağabeyimizi Kastamonu'daki evlerinde ziyaret ettik. Dualarımız şehidimiz içindi. Kahraman şehidimizin aziz hatırası asla unutulmayacak. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı kastamonu Güncel

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