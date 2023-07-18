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İçişleri Bakanı Yerlikaya Karabük'te

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük'te sel afetinden etkilenen bölgeleri incelemek üzere ziyarette bulundu.

- İçişleri Bakanı Yerlikaya Karabük'te

KARABÜK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel afetinden etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, helikopter ile geldiği Karabük'ün Yenice ilçesinde Vali ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Sel afetinden etkilenen Kayadibi köyünde sel afeti sonrası zarar gören bölgeleri inceleyen Bakan Yerlikaya, yıkılan köprü ve yollarda da incelemelerde bulunduktan sonra Karabük Valiliği'ni ziyaret edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Karabük Güncel Haberler

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