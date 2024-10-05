İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına Şiddete Sıfır Tolerans

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacaklarını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkelerinin "ülkenin huzuru" olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Jandarmamızla, emniyetimizle, sahil güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık"

Bu amaçla İstanbul'un huzur ve güvenliği için gece ve gündüz ekip sayılarını artırdıklarını ve artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "2024 yılının ilk yarısında İstanbul emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul'da, personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık, gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık." bilgisini paylaştı.

Yine bu dönem İstanbul Emniyeti'ne 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verildiğini aktaran Yerlikaya, "Artan personel sayımız, gece ve gündüz ekip sayımız mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerinin her an milletin emrinde ve hizmetinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz emin olsun, huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi gece gündüz demeden yılın 365 günü sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Beyoğlu'nda iki şahıs tarafından tacız edilen kızımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Yerlikaya, paylaşımında, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verdi.