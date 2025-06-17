İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yılını Kutladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümü sebebiyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve heyetini kabul etti. Yerlikaya, aziz milletin huzur ve güvenliği için jandarmanın önemine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabındaki açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünde, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti kabul ettim. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için her daim nöbette olan kahraman jandarmamız, değerlerin en üstünde tuttuğun şualı ay yıldızınla, sonsuz vatan sevginle ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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