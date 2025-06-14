İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma'nın 186. Yılını Kutladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümünde jandarmanın milletin huzur ve güvenliği için verdiği özveri dolu mücadeleyi vurguladı. Jandarmanın her alanda gösterdiği varlık ve kahramanlıkla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarmanın nice destanlar yazdığını, Türk milletinin huzur ve güvenliği için her daim nöbet tuttuğunu belirtti.

Tevazu ve fedakarlıkla kutsal görevini ifa eden jandarmanın, sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Jandarma yüce dağ başlarındadır. Jandarma, uçsuz bucaksız ovalarda, aşılmaz denilen dar geçitlerde, sarp kayalıklardadır ve jandarmamız milletimizin tertemiz vicdanında, onun gönlündedir. Terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden siber güvenliğe ve trafik hizmetlerine kadar her alanda varlık gösteren jandarmamız ve onların fedakar aileleriyle gurur duyuyoruz.

Bu şanlı üniforma altında şehadete eren kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Jandarma Teşkilatımıza hizmet eden ve emekli olan, halen görev başında olan tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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