İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberindeki heyeti, Bakan Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Yerlikaya, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için her daim nöbette olan kahraman Jandarmamız: Değerlerin en üstünde tuttuğun Şualı Ayyıldızınla, sonsuz vatan sevginle ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa! Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!" dedi.