İçişleri Bakanı Yerlikaya Jandarma 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısına Katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanımız Sayın Orgeneral Ali Çardakcı, 81 il jandarma komutanımız ve karargah personelimizin katılımlarıyla ' Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantımızı' gerçekleştirdik. 185 yıllık çınarımız olan Jandarma teşkilatımız, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya; başta terör olmak üzere tüm suçlular ve suç odaklarıyla mücadele etmeye devam edecektir."