İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen saldırı sonrası 40 şüpheli gözaltına alındı

GAYE ŞEYMA CAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adalet Sarayı'na DHKP-C'li iki terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "İstanbul Emniyeti'miz, bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adalet Sarayı'na bugün DHKP-C'li iki terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonrasında akşam saatlerinde adliyeye geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek, HSK 2. Daire Başkanvekili Mehmet Ekinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile birlikte açıklama yapan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bugün saat 11: 40 sıralarında Çağlayan Selim Kiraz Adliyemizde silahlı bir terör saldırısı girişimi düzenlendi. Her iki teröristin de E-5 yan yol üzerindeki durakta metrobüsten indikleri, metrobüs üst geçidinden adliye yönüne geçiş yaptıkları belirlendi. Teröristler D Blok önündeki görevli polis memurlarımız tarafından GBT yapmak için durdurulmuş, ancak kadın terörist önce biber gazı sıkmış, ardından da silahla ateş etmeye başlamıştır. Buradaki saldırıda bir polisimiz maalesef yaralanmıştır. Teröristler Çağlayan Adliyesi C Blok istikametine doğru koşmuş, burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir.

BİR VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ : Bir vatandaşımız, teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Üç polis memurumuz, üç vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bugün, 6 Şubat depreminin yıl dönümü, aynı zamanda mübarek Miraç gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

40 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI: İstanbul Emniyeti'miz, bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor. Aynı zamanda değerli arkadaşlar; 1 Haziran 2023'ten 6 Şubat 2024 tarihine kadar, İçişleri Bakanlığı olarak 335 sol terör örgütlerine operasyon düzenlemiştir. Bu operasyonlarda 269 DHKP-C'li terörist gözaltına alınmış, bunlardan 30'u tutuklanmış, 137'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve 6'sı da etkisiz hale getirilmiştir.

Ben, tekrar bu vesileyle aziz milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Kıymetli bakanımızın şahsında, çalışan tüm arkadaşlarımızı, milletimizin emrinde olan bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum."

Yerlikaya, gazetecilerin "Bomba var mıydı" sorusuna, öyle bir bilgi gelmediği yanıtını verdi. Yerlikaya, diğer soruları ise yanıtlamadı.