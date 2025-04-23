İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da Yıkım İhbarı Alınmadı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar yıkım ihbarı alınmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'daki 6.2'lik depreme ilişkin açıklaması paylaşıldı. Bakan Yerlikaya, "Şu ana kadar yıkım ihbarı almadık. İstanbul'da tüm ekiplerimiz saha taramalarını büyük titizlikle yapıyor" dedi.