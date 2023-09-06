Bakan Yerlikaya: İstanbul'da selden etkilenenlere 15 bin TL yardım yapılacak

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.