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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37...

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun çökertildiğini, 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

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