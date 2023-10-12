İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri) Çok güçlü bir ihtimal...
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri) Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri) Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor."
Kaynak: AA / Güncel