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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri) Çok güçlü bir ihtimal...

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri) Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri) Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor."

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Suriye Güncel Haberler

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