İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yerlikaya, devletin firarda olanların da ensesinde olduğunu belirterek, hiçbirinin kaçacak delik bulamayacağını söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı, Ali Yerlikaya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen anma programında FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Devletimiz bütün kurumlarıyla firarda olanların da ensesindedir. Buradan bir kez daha söylüyorum; hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız" dedi.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında 50 polis ve bir imamın şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan, gaziler, şehit ve gazi aileleri de katıldı. Anma töreninde şehit fotoğraflarının önüne karanfil bırakan Bakan Yerlikaya, programa katılan şehit aileleri ve gazilerin masalarını gezerek onlarla sohbet etti. Daha sonra, darbe girişiminde şehit düşenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından, burada şehit olan kadın özel harekat polisi Cennet Yiğit için hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

'HAİNLER HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR'

Törende konuşan Yerlikaya, insanlar gibi milletlerin de sınavlarının bitmediğini ve o sınavlardan birinin de 7 yıl önce 15 Temmuz'da yaşandığını hatırlatarak, "O 15 Temmuz gününün akşamında, zifiri bir karanlık çöktü güzel ülkemizin dört bir yanına. İşgal dönemlerinde dahi yaşanmayan bir ihanet gecesi yaşandı o gece. Hainler, halkımızın üzerine ateş açtılar, tanklarla üzerine yürüdüler. Gazi Meclisimizi ve şu an içinde bulunduğumuz bu kahramanlar ocağını bombaladılar. İşte o anlarda; Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya haykırdı: 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar, başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz' dedi. ve hamdolsun dediği gibi de oldu" diye konuştu.

'ŞANLI SANCAĞI, YERE DÜŞÜRMEDİLER'

15 Temmuz darbe girişiminin milletin direnişi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirten Yerlikaya, "15 Temmuz gecesi ülkemizin üzerine çöken o zifiri karanlıktan sonra; güneş, yine bütün heybetiyle doğdu. O gece burada, kelime-i şehadet sesleri yankılandı, Allah Allah nidaları yükseldi. Secdeye vararak şehit olanlar oldu o gece. Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 51 kahramanımız; istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertiplerine karşı canlarını siper ettiler. Tarihe isimlerini, altın harflerle yazdıran o kahramanlar, ecdadımızdan aldıkları şanlı sancağı yere düşürmediler" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, daha sonra Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda şehit olanların isimlerini tek tek okudu. Sahnede bulunan özel harekat polisleri de Yerlikaya'ya 'burada' diye cevap verdi.

'DEVLETİMİZ FİRARDA OLANLARIN ENSESİNDEDİR'

Yerlikaya, konuşmasının devamında darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'cülerin yaptıklarının bedelini ödediklerini ve misliyle ödemeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Devletimiz bütün kurumlarıyla firarda olanların da ensesindedir. Buradan bir kez daha söylüyorum; hiçbiriniz kaçacak delik bulamayacaksınız. Çünkü şehitler tepesi boş değil, biri var bekliyor. ve bir göğüs, nefes almak için rüzgar bekliyor. O rüzgar; vatanımızın dört bir yanından ve Gölbaşı'ndan esmeye devam ediyor ve Allah'ın izniyle esmeye de devam edecek" dedi.

'KAVGANIN DEĞİL BARIŞIN NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yerlikaya, milletin huzur ve güvenliği için, FETÖ'nün temizleninceye, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Dün olduğu gibi bugün de, yarın da sırt sırta verip vatanımızı, demokrasimizi, bağımsızlığımızı savunmaya; ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın, kavganın değil barışın neferi olmaya devam edeceğiz. Milletimiz, vatan uğruna feda-yı can eyleyen kahramanlarını gönlünün en müstesna yerinde tutmaktadır. Onları yaşadığımız, var olduğumuz müddetçe daima minnetle, şükranla yad edeceğiz" diye konuştu. (DHA)