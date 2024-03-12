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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'deki Koç Tepe Üs Bölgesinde İftar Yaptı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'deki Koç Tepe üs bölgesinde jandarmayla bir araya gelerek iftar yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla kahraman askerlerin ramazanını tebrik ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'deki Koç Tepe üs bölgesinde jandarmayla bir araya gelerek iftar yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanımız, Hakkari Valimiz ve kahraman jandarmamızla birlikte Hakkari Yüksekova'daki 2 bin 945 rakımlı Koç Tepe üs bölgesinde iftarımızı yaptık." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla kahraman askerlerin ramazanını tebrik ettiğini, Ramazan Bayramı'na hep birlikte erişme niyazında bulunduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yaz kış demeden görev yapan jandarmamız, Hakkari'de 4 metre karın altında vatan nöbetini tutuyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, tuttuğumuz oruçları kabul etsin."

"Oradaki kardeşlerimize dua ve temennilerimizi iletin"

Yerlikaya'nın paylaşımında, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden görüntüler de yer aldı.

Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları söyledi:

"Öncelikle Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Bütün oradaki kardeşlerimize de dua ve temennilerimizi iletin. Ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyoruz. Rabb'im ramazana kavuşturduğu gibi inşallah bayramına da bizleri kavuştursun. Biz de şu anda parti merkezine geldik. Buradaki iftara şimdi hazırlanıyoruz. Tüm kardeşlerimize selamlar. Biz de zaten Hakkari'de olacağız cuma günü. Önce Hakkari, daha sonra Van'a geçeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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