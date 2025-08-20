İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de Esnafla Çay İçip Sohbet Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen toplantının ardından esnafla bir araya gelerek çay içti ve sohbet etti. Ziyaretin sonunda Hakkari Valiliği'ni de ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

VATANDAŞLARLA ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen Türkiye Huzur ve Güvenlik toplantısının ardından Bulvar Caddesi'nde esnafla bir araya gelen Yerlikaya, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Hakkari Valiliği'ne geçen Yerlikaya, şeref defterini imzaladı.

