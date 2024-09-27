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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Gürz-17' Operasyonunda 71 Mağara İmha Edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Gürz-17' Operasyonunda 71 Mağara İmha Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen 'Gürz-17' operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Hava destekli operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 10 ilde gerçekleştirilen 'Gürz-17' operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 10 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 'Gürz-17' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 234 tim, 3 bin 172 personelin katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda, 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram patlayıcı madde, 141 mayın, 80 roketatar mühimmatı, 32 el yapımı patlayıcı (EYP), 16 top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 roketatar silahı, 112 roket sevk motoru, 1 makineli tüfek, 9 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 365 fünye, 22 EYP ateşleme düzeneği, 3 güneş paneli, 4 fotokapan aküsü, 540 metre fitil, 780 metre elektrik kablosu, 110 kilogram amonyum nitrat, 4 el dürbünü, 1 silah üstü dürbünü, 1 termal silah dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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