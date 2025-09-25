İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistan'da İşbirliğini Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve İçişleri Bakanı Geka Geladze ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e gelen İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, önce Gürcü mevkidaşı Geka Geladze ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı binasında düzenlenen heyetler arası görüşmede Türkiye ile Gürcistan'ın işbirliğinin ele alındığı aktarılarak, "Mevcut olan yakın ortaklık ilişkilerinin çeşitli yönlerde daha da derinleştirilmesinin önemi vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Geladze'nin, verimli işbirliğinden dolayı İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkür ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bir araya geldi

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada ise Başbakan Kobakhidze'nin Tiflis'te temaslarda bulunan Yerlikaya'yı kabul ettiği bildirildi.

Hükümet Binası'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ve işbirliğinin ele alındığı belirtildi.

İkili görüşmede, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgedeki barış sürecine sağladığı katkının öneminin vurgulandığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Başbakan (Kobakhidze), Türkiye İçişleri Bakanı'na (Yerlikaya) Gürcistan ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, bu tür üst düzey ziyaretlerin ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın daha da gelişmesine katkı sağladığını kaydetti."

Başbakan Kobakhidze ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Yerlikaya ve beraberindeki heyet, daha sonra Tiflis'ten ayrıldı.