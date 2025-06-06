İçişleri Bakanı Yerlikaya, görev başındaki personelin bayramını telsizden kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev başındaki personelin Kurban Bayramı'nı telsiz mesajıyla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yerlikaya, bayram dolayısıyla görev başında olan personele telsizden seslendi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, milletçe birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'mızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle İçişleri ailemizin siz değerli mensuplarının ve sevdiklerinizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görevi başındaki mesai arkadaşlarım, hepinize kolaylıklar dilerim. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Bayramımız mübarek olsun."