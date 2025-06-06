İçişleri Bakanı Yerlikaya, görev başındaki personelin bayramını telsizden kutladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, görev başındaki personelin bayramını telsizden kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev başındaki personelin Kurban Bayramı'nı telsiz mesajıyla kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev başındaki personelin Kurban Bayramı'nı telsiz mesajıyla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yerlikaya, bayram dolayısıyla görev başında olan personele telsizden seslendi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, milletçe birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'mızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle İçişleri ailemizin siz değerli mensuplarının ve sevdiklerinizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görevi başındaki mesai arkadaşlarım, hepinize kolaylıklar dilerim. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.