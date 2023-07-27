- İçişleri Bakanı Yerlikaya, göçmen kaçakçısı 50 organizatörün yakalandığını duyurdu

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak göçle mücadele çerçevesinde İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 50 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde icra edilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 50 organizatörden 30'u tutuklandı. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum.