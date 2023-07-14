İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göçmen kaçakçılarına operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 3'ünün adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı. Operasyonlarda örgüt elebaşı dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli ve Muğla'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 3'ünün adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, göçmen kaçakçısı organizatörlerin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sınır birlikleriyle koordineli şekilde 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, örgüt elebaşı dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca Muğla İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak yapılan JİHA destekli operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya'nın "Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek." mesajıyla yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verildi.