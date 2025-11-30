Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Filistin'in Davasının Yanındayız

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Filistin davasının yanında olduğunu vurguladı ve Gazzeli kardeşlere destek sözü verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin davasının yanındadır." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Aynı acıyı ve umudu paylaşan Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız. Zulme karşı, vicdanın, insanlığın ve barışın sesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü Filistin'in onurlu direnişi, Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da Filistin davasının yanındadır."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
