Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen 'Kıskaç-19' operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-19" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiğini, 17 ilde son 4 günde "Kıskaç-19" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek?." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi."

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Politika Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum

 Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

 Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı

Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı

Bakmadan Geçme

Akşener ile Erdoğan görüşmesi detayları! Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan neler konuştu? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 6 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat'a ne oldu? Resmi Gazete bugün (6 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 6 Haziran dün gece deprem mi oldu? Mauro Icardi serbest kalma, çıkış maddesi var mı? #129300 Icardi instagram'da Galatasaray'ı sildi mi? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 6 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti

Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title