İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni atamaları duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamaları sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan atamalarla ilgili olarak Bakan Yerlikaya, mesai arkadaşlarını tebrik ederek, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamaları sosyal medya hesabından duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni atamaları açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan görev değişiklikleri ile Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, İzmir PMEM Müdür Vekili Süleyman Karadeniz Özel Harekat Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Resul Kabataş İstihbarat Başkan Vekilliğine, Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Tolga Yılmaz Asayiş Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Dursun Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mehmet Çatal Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dair Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Mustafa Serkan Sabanca Dış İlişkiler Daire Başkanlığına, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Maksut Yüksek Güvenlik Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tamer Taş Koruma Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Tuncay Ankara Kriminal Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Asım Bulat Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına, Polis Başmüfettişi Seylan Demir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına, Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı ise Terörle Mücadele Daire Başkanlığına atandı. - ANKARA