İçişleri Bakanı Yerlikaya, Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İçişleri Bakanlığı, hem Kara Vatan'da hem Mavi Vatan'da gece gündüz demeden kanunların bize vermiş olduğu yetki ve yine kanunun bizden istemiş olduğu, bize yüklemiş olduğu ödevleri, görevleri, sorumlulukları yerine getirmek üzere cansiparane çalışıyor." dedi.

Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

Bakanlık olarak huzuru ve güvenliği sağlamak için terörle mücadeleden zehir tacirlerine, organize suç örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlerine kadar suç ve suç odaklarıyla büyük mücadele verdiklerini belirten Yerlikaya, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de suçta kibirlenenleri, huzurumuza kastedenleri, hukuktan ve milletimizden aldığımız güçle tek tek bitireceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda huzuru tesis etme noktasında kararlılıklarının tam olduğunu vurgulayan Yerlikaya, kişilere karşı 10 önemli suçta Edirne'de suç oranının yüzde 12,2 düştüğünü söyledi.

Mal varlığına karşı işlenen 10 önemli suçta da olay sayısının yüzde 44,5 düşürüldüğünü anlatan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Evden hırsızlık suçunda geçen yılın ilk 7 ayında, hem jandarma hem emniyet bölgesinde bir günde 347 hırsızlık olurken bu rakam şu anda 124'e düşmüş. Şimdi, 2024'ün ilk 7 ayında Türkiye ortalaması geçen yılı baz aldığımızda Türkiye ortalaması yüzde 47'yi yakaladık, ama Edirne yüzde 64,3'ü yakalamış evden hırsızlıkta. İş yerinden hırsızlıkta yüzde 57 düşülmüş, oto hırsızlığını yüzde 68. Sadece yılın ilk 7 ayında 6 oto hırsızlığı olmuş. Olay sayısında bütün rakamlarda takdire şayan bir düşüş var. Bu arada hapisle ilgili, yakalamayla ilgili Edirne'de ilk 7 ayda 1069 yakalama yapılmış. Organize suçla ilgili biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz, şehirlerimizde eşkıyaların nefesini keseceğiz. Onları hiçbir şekilde istemiyorum' talimatı var, İçişleri ailesine. Ben de her fırsatta bunlara 'suç işlemekte kibirlenenler' diyorum. Edirne'de yapılan planlı, projeli operasyonlarla beraber şu an için organize suç örgütü yok."

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar

Vatandaşlardan kendilerini rahatsız eden tüm suç örgütlerine karşı 112'yi aramalarını isteyen Yerlikaya, gittikleri tüm huzur toplantılarında da vatandaşların emrinde olmaktan iftihar ettiklerini söylediğini aktardı.

Terör örgütü PKK ile ilgili Edirne'de yılın ilk 7 ayında 90 kişinin tutuklandığını, 20 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve 7 teröristin etkisiz hale getirdiği belirten Yerlikaya, terör örgütü FETÖ ile ilgili 348 operasyonda 535 kişinin tutuklandığını, 116 kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, terör örgütü DEAŞ ilgili 18 operasyonda 12 kişinin tutuklandığını ve 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve marjinal sol terör örgütleriyle ilgili 21 operasyonda da 8 kişinin tutuklandığını ve 12 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün sözde "üst düzey" terörist olduğunu ve birinin turuncu, ikisinin de gri kategoride olduğunu aktardı.

Uyuşturucuyla ilgili Edirne'de esrardan kenevire varıncaya kadar narkotik veriler skalasının kilogram esaslı toplamını aldıklarını vurgulayan Yerlikaya, "İl geneli emniyet, jandarma ve sahil güvenlik 905 kilo. Bakın 154 imal ve ticaretten tutuklu, 40 adli kontrol. Kullanıcı ve diğer meselelerle ilgili de tutuklanan sayısı 14, adli kontrol sayısı da 4. Toplamda 168 tutuklu, 44 adli kontrol olduğunu söylemek istiyorum. Bu noktalarla ilgili de vatandaşlarımızın bizi aramalarının tekrardan altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

Düzensiz göçmenlere ilişkin bilgiler

Edirne'de 7 bin 668 düzenli göçmen olduğunu belirten Yerlikaya, bunlardan 563'ünün geçici koruma kapsamında, 6 bin 635'in ikamet izinli ve 460'ının da uluslararası koruma kapsamında olduğunu ifade etti.

Tüm ülkede olduğu gibi Edirne'de de düzenli göçmenlerin adres tahkikatlarını yaptıklarını bildiren Yerlikaya, şunları dile getirdi:

"Ne demek bu? Her birinin adreslerine güvenlik birimlerimiz ve göç çalışanı arkadaşlarımız gitti, o adrese oturup oturmadıklarını kontrol etti. Adreslerinde bulamadıklarımıza da 90 gün süre veriyoruz. Onlara vermiş olduğumuz hizmetleri askıya alıyoruz ve hem kendi dillerinde hem de İngilizce ve Türkçe de dahil olmak üzere mesaj gönderiyoruz ki adreslerini güncellesinler. Bu güncelleme, vermiş olduğumuz sürede yapmadıkları takdirde onları düzensiz hale getirip yakaladığımız zamanda deport ediyoruz, edeceğiz.

Yine 19 Eylül, Edirne ve Trakya hududumuz için çok önemli bir tarih. Ben o vakit, muhatabımız Bulgaristan ve Yunanistan'daki meslektaşlarımı telefonla aradım. Dedim ki 'Şimdi üzerimizde daha büyük bir sorumluluk var. Hudutlarımızı korumakla ilgili milletimizin bizden beklediği, huduttaki bütün sınır güvenlik entegre tesislerimizle, hudut birliklerimizle ne bir kişiyi alırız ne de bir kişiyi, buradan düzensiz bir göçmenin, oraya geçişine de göz yumarız. Zinhar böyle bir şey yapamayız, düzensiz göçmenin geçişine de oradan geri ittirmeye de müsaade etmeyiz' dedik ve 19 Eylül'den itibaren şu anda muhataplarımızla bakan olarak ben arkadaşlarımla, valilerimiz kurmuş olduğumuz bir mekanizmayla, Göç İdaresi Başkanıyla kurmuş olduğumuz bir mekanizmayla, devamlı surette 3 ülke bürokrasisi istişare halindeyiz."

"Bu işi bitirmek noktasında biz kararlıyız"

Buradaki düzensiz göçmenle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle cansiparane mücadele ettiklerini ifade eden Yerlikaya, Türkiye genelinde ve Edirne'de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyon sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, "Gözaltına alınıp tutuklanmamış, adli kontrol verilmemiş halen aramızda gezen vatandaşlara şunu söylüyoruz, siz bu işten vazgeçin, niyetinizden bunu çıkarın. Fırsat bulduğunuz zaman göçmen kaçakçılığı, organizatörlüğü yapmaya eğer cüret ederseniz, bilin ki daha önce tutuklayıp cezaevine göndermiş olduklarımızın yanına kesinlikle göndereceğiz. Hem istihbarat birimlerimiz hem de güvenlik birimlerimiz bu noktada fevkalade gayret gösteriyorlar. Bu işi bitirmek noktasında biz kararlıyız." sözlerini sarf etti.

Edirne'de 7 aylık dönemde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 30 bin 400 olduğunu belirten Yerlikaya, "Sınırlarımızdan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 256. Yine geri gönderme merkezinden şu ana kadar evraklarını tamamlayıp Edirne'den deport ettiklerimizin sayısı da 9 bin 85." dedi.

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran mobil göç araçlarının sayısını yıl sonuna kadar 350'ye tamamlayacaklarını aktaran Yerlikaya, "1 milyonun üzerinde kişinin kimliğine baktık. 94 binin üzerinde de düzensiz göçmeni bu şekilde insani ve vicdani bir ortamda sadece nezaketen kimlik sorma yöntemiyle, en ufak insan haklarına aykırı bir durum olmaksızın bu süreci yaptık. Avrupa'da, dünyada bunu bu şekilde yapan tek ülke de biziz." ifadesini kullandı.

Edirne'de kaçakçılıkla ilgili yapılan operasyonlara değinen Yerlikaya, "Bunlar yaklaşık 125 milyon vergi kaybını önledi." değerlendirmesinde bulundu.

Hudut birliklerinin, 293 kilometrelik Edirne hududunda önemli hizmetler verdiğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Onlara yardımcı olmak üzere buraya bir jandarma taburu getirdik. İki de geçici tabur olmak üzere hudut birliklerimizle beraber bir uyum içerisinde daha da dirençli hale getirdik. Buradaki trafik devriye ve önleyici Yunuslarımızla asayiş hizmetlerinde kullanılan devriye sayılarımızı artırıyoruz. Mezun olacak 6 bin 700 civarındaki yeni genç polislerimizden en az 200-250 polisimizi buraya vereceğiz. Bunların tamamını buraya göndereceğimiz 111 araçla birlikte devriye haline getireceğiz. Yani trafik devriye sayımızı en az 2,5-3 kat artıracağız. Önleyici hizmetlerdeki yunuslarımızın hem motor hem araç sayılarını artıracağız. Bu desteği jandarmamıza da vereceğiz."

"Teşkilatlarımızın ışığı sönmez, her zaman vatandaşımızın emrinde"

Bu devriye araçlarına yüz tanımalı yaka kamerası sistemi getireceklerini de kaydeden Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı, hem Kara Vatan'da hem Mavi Vatan'da gece gündüz demeden kanunların bize vermiş olduğu yetki ve yine kanunun bizden istemiş olduğu, bize yüklemiş olduğu ödevleri, görevleri, sorumlulukları yerine getirmek üzere cansiparane çalışıyor. 'Bayram' demiyoruz, 'tatil' demiyoruz. Bizim teşkilatlarımızın ışığı sönmez, her zaman vatandaşımızın emrinde. Terörle, çetelerle, zehir tacirleriyle, tüm asayiş suçlarıyla, tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Edirne'deki devlet birimlerinin tamamının bir uyum ve ahenk içerisinde çalıştığını gördüklerini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm suç türlerinde ve bunlarla mücadelede 293 kilometrelik bu önemli sınır noktasında göç rotasını, transit rotayı değiştirdik. Evraklarımız, istihbaratımız, çıktılar, hep bunu gösteriyor. Artık Edirne üzerinden göçe transit rota değişmiştir. Aşağılara inmiştir. Biz bütün hemşehrilerimize şu sözü veriyoruz, burada gelmiş olduğumuz bu noktayı çok daha ileriye götüreceğiz. Hem teknoloji olarak yapacağımız yeni yatırımlar hem de buraya gelecek olan yeni personel, araç, teknolojik takviye ile beraber, var olan bu uyum ve hizmet heyecanını çok daha ileriye götürmeye kararlıyız."