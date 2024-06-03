İçişleri Bakanı Yerlikaya: Doğu illerine yasa dışı silah sevk edenler gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen 'Mercek-20' operasyonunda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığını, 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bir ciple doğu illerine yasa dışı silah sevk edildiği belirlendi. Ekipler tarafından cipte arama yapıldı. Cipin bagaj kısmında kutuların içinde 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin ettikleri tabancaları, doğu illerine sevk ettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.