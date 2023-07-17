İçişleri Bakanı Yerlikaya: Devlet ve millet el ele vererek zorlukların üstesinden geleceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel felaketi ve orman yangınlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, devlet ve milletin birlikte hareket ederek zorlukların üstesinden geleceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde yaşanan sel felaketi ve orman yangınlarına ilişkin, devlet ve milletin el ele vererek zorlukların üstesinden gelineceğini söyledi.

Selden etkilenen bölgelerde yaptığı incelemelerin ardından Karabük Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Yerlikaya, Hatay, Mersin ve Çanakkale'deki yangınları söndürmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde birçok ilde meydana gelen sellere de değinerek, kuvvetli yağışlar öncesi yapılan uyarılara vatandaşların hassasiyet göstermesi ve kurumların hazırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karabük'te metrekareye 150-200 kilogram yağışın düştüğü bölgelerin olduğunu aktaran Yerlikaya, Yenice ve Eskipazar ilçelerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşların ev ve iş yerleri ile tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarının Valilik öncülüğünde nihayetlendirildiğini, bunlarla ilgili destek ödemelerinin yakında yapılacağını bildirdi.

İl Özel İdaresi kapsamında köy yollarında yağışların getirmiş olduğu olumsuzluklarının tamamının giderildiğini anlatan Yerlikaya, "Karabük'te elektrik, haberleşme, yol ve içme suyuyla ilgili hamdolsun herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bunlar vatandaşlarımıza ulaştırılıyor." dedi.

Bakan Yerlikaya, köprü, menfez, yol onarımları ve yol sanat yapılarıyla ilgili "ev ödevlerinin olduğuna" işaret ederek, yerel yönetimler ve vatandaşlarla istişare halinde hazırlıkların sürdüğünü vurguladı.

Bakanlık olarak gereken desteği sağlayacaklarına değinen Yerlikaya, 4-5 ay içerisinde çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Şeker Kanyonu'nun görülmesi gereken doğal güzelliklerden olduğunu dile getirerek, kanyonda oluşan hasarın giderilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüğünü, gerekli çalışmaların süratle yapılacağını ifade etti.

Hiçbir afetin yaşanmaması temennisinde bulunan Yerlikaya, "Hayatta böyle sınandığımız günler oluyor. Yaptığımız şey sabır ama ortak akılla birbirimize güç kuvvet vererek, devlet millet el ele vererek, her zaman bu birlikteliği gösterip zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

(Bitti)