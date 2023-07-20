İçişleri Bakanı Yerlikaya: Depremzedelere dördüncü kira destek ödemesi yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan dördüncü kira destek ödemesinin depremzedelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Yerlikaya, 4 ayda toplam kira yardımının 5 milyar lirayı aştığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) dördüncü kira destek ödemesinin, depremzedelerin hesabına yatırıldığını bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, temmuzda, toplam 304 bin 108 haneye, 1 milyar 285 milyon 317 bin lira kira destek ödemesi yapıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, nisandan itibaren yapılan ödemeler kapsamında, dördüncü kira destek ödemesinin depremzedelerin hesaplarına yatırıldığını, 4 ayda toplam kira yardımının 5 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Yerlikaya, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla her zaman depremzedelerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.