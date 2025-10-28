Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Deprem Bölgesinde İncelemede Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Deprem Bölgesinde İncelemede Bulundu
Bakan Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Yerlikaya, kara yoluyla geldiği Sındırgı'da, depremde evleri ağır hasar gören ve sağanak nedeniyle ilçedeki kafelere sığınan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekiplerle de bir araya gelen Yerlikaya, yıkılan binaların olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, daha sonra Hükümet Konağı bahçesine kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
