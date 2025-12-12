Haberler

Yerlikaya: "Dur İhtarına Uymadığı İçin Son 6 Yılda 9 Şehidimiz, 16 Gazimiz Var"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de dur ihtarına uymayarak polislerin üzerine araç süren sürücünün yakalandığını açıkladı. Yeni trafik yasası teklifi ile dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira ceza uygulanacak ve sürücü belgesi geçici olarak geri alınacak.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, "Dur" ihtarına uymayarak polislerin üzerine aracını süren şahsın yakalandığını açıklayarak, "Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var. Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2 bin 167 lira idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi? Yeni Trafik Kanunu teklifine göre 'DUR' ihtarına uymayan sürücülere; 200 bin lira idari para cezası uygulayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, "Dur" ihtarına uymayarak polislerin üzerine aracını süren şahsın yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı. Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var. Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2 bin 167 lira idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi? Yeni Trafik Kanunu teklifine göre 'DUR' ihtarına  uymayan sürücülere; 200 bin lira idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. M.A.A. isimli sürücü dur ihtarına uymamanın yanında polislerimize kasten aracıyla çarptığı için mahkemece tutuklandı."

Haberler.com

