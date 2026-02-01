Haberler

Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarını önlemek için denetimlerin artırılacağını ve Yeni Trafik Kanunu ile caydırıcılığın sağlanacağını açıkladı. 2024'te trafik kazalarında 6,351 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bakanlık olarak trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyor, çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor, caydırıcılık şart. İnanıyorum ki Yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi, hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, bunun, her gün ortalama 17,4 insanın toprağa verilmesi olduğunu belirtti.

Antalya ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var. Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor, hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bakanlık olarak trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyor, çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor, caydırıcılık şart. İnanıyorum ki Yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi, hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak. Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek. Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
