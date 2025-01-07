İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Valiler Buluşması Paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen Valiler Buluşması'nın ilk oturumunda katılan bakanlara teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen 2025 Valiler Buluşması'nın ilk oturumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Valiler Buluşması'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Valiler Buluşmamızın ilk günkü ilk oturumuna, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Kıymetli açıklamaları ve düşünceleriyle Valiler Buluşmamıza katkı sağlayan sayın bakanlarımıza teşekkür ediyorum."