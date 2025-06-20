İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Vali Yardımcısı Beypınar'a Taziye Mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar için taziye mesajı paylaştı. "Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar için taziye mesajı paylaştı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Edirne Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar'ın vefatı bizi derinden üzdü. Erdoğan Beypınar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm İçişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel