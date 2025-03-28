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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Kazalarına Dikkat Çeken Paylaşım

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024'te Türkiye'de aylık 510 can kaybı yaşandığını belirterek aşırı hızın ölümlü kazaların baş nedeni olduğunu vurguladı. Bakan, trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu ve 'Sıfır Can Kaybı' hedefini aktardı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin Bakanlık tarafından hazırlanan kısa filmi paylaşarak, "2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu.

Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.

Duygu yüklü filmimizde de anlatıldığı gibi trafikte hedefimiz 'Sıfır Can Kaybı'. Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Kazalarına Dikkat Çeken Paylaşım
Kaynak: ANKA / Güncel
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