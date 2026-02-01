Ali Yerlikaya: "İnanıyorum Ki Yeni Trafik Kanunu ile Birlikte Caydırıcılık İlkesi Hem Yollarımızda Hem de Zihinlerimizde Hâkim Olacak"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında 6 bin 351 kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, "İnanıyorum ki yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak. Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek. Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok" dedi.

Yerlikaya, bugün Burdur ve Antalya'da meydana gelen trafik kazalarında 16 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek, trafik kurallarının önemine dikkati çekti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Birçok kez ifade ettim; 2024 yılında 6 bin 351 canımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, her gün ortalama 17,4 insanımızı toprağa vermek demek. Bugün ise yalnızca Antalya ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var…

Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor: Hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma, kırmızı ışık ihlali. Bakanlık olarak trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyoruz; çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor. Caydırıcılık şart.

"Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok"

İnanıyorum ki yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak. Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek. Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok."