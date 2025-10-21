Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini artırmak amacıyla caydırıcı önlemlerin önemini vurguladı ve trafik ceza düzenlemeleri ile ilgili bilgiler verdi. 2030 yılı için 'sıfır kaza, sıfır can kaybı' hedefini hatırlatan Yerlikaya, medyanın bu konuda eğitim aracı olarak büyük rol oynadığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafik güvenliği adına sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak, kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahip. Dolayısıyla bunu sadece 'basit bir ceza sistemi' olarak görürsek haksızlık etmiş oluruz, caydırıcılığı tanımlarken." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, soruları da yanıtladı.

Yerlikaya, 2030'da "sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acı" hedefini hatırlatarak, amaçlarının kazaları önlemek olduğunu belirtti.

Sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek zamanla güçlü bir trafik kültürü inşa etmek istediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesi ve kökleşmesini sağlayan olmazsa olmaz. Bu şart. Trafik güvenliği adına sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak, kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahip. Dolayısıyla bunu sadece 'basit bir ceza sistemi' olarak görürsek haksızlık etmiş oluruz, caydırıcılığı tanımlarken. Güvenli yaşam kültürünü inşa eden bir mekanizma zorunluluğu olarak görüyoruz bunu." dedi.

Kurallara riayet etme, bu kuralların kültür haline gelmesi noktasında medyaya çok şey düştüğünü dile getiren Yerlikaya, "Medya ve sosyal medya bizim en büyük eğitim aracımız. Bu doğru bir özle, doğru bir ruhla, doğru bir iklimle, doğru bir dille anlatılır, yansıtılırsa inanın biz az zamanda çok iş yaparız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "cezalar affedilir, indirilir" algısına yönelik bir soru üzerine, "Caydırıcılığın düşmanı aftır. Birbirleriyle zıt kutuplardır. Af olduğu zaman caydırıcılıktan, caydırıcılık olmadığı zaman da yapmış olduğumuz sunumların tamamını, kuralların tamamını bırakmamız lazım. Kişisel olarak kanaatim ve Bakan olarak da düşüncem bu." cevabını verdi.

Söz konusu kanun teklifinin, AK Parti Grubu'nun kanun teklifi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Benim teklifim değil. AK Parti Grubumuzun 36 maddelik kanun teklifi. Bu kanun, çıktığı zaman 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek." diye konuştu.

"Sen benim kim olduğumu biliyor musun? nobranlığını kolay kolay kimse yapamayacak"

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" şeklinde videoların görüldüğünün hatırlatılması ve buna benzer durumlara ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Yaka kamerasıyla biz bu işi bitirdik. Yaka kamerasını biz bu süreci başlatmadan önce dedik ki 'Arkadaşlar bize kamera lazım.' Dünyada bu işi en iyi yapan ilk 5 yeri inceledik. Kameranın uygulandığı yer ve uygulanmadığı yer arasında ciddi fark var. Dolayısıyla 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' nobranlığını kolay kolay kimse yapamayacak."

"Gereği Yapıldı" aplikasyonuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Yerlikaya, uygulamanın patentinin alındığını ifade etti.

Yerlikaya, uygulamanın "asayiş" ve "trafik" bölümlerinden oluşacağını belirterek, vatandaşların, kural ihlali gördüklerinde video çekip uygulama üzerinden gönderebileceğini ve ihbarı yapana da "gereği yapıldı" şeklinde bir geri bildirimin gönderileceğini ve bununla ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

Hız sınırı levhalarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yerlikaya, bu konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile komisyon kurduklarını ve toplantılar yaptıklarını anımsatarak, ekiplerce 15 bin kilometrelik yolda levhaların incelendiğini, 19 bin 61 levhanın söküldüğünü ve 875 de "hız sınırlaması sonu" levhasının eklendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) de masaya yatırılması gerektiğine dikkati çekerek, "İfrat, tefrit yapmadan. Burası doğru bir seçim mi? Bunun tanımlamasını, hangi saat aralığında çalıştırdığı... Mesela 24 saat boyunca mı çalışacak? Yoksa en çok kazanın olduğu pik saatlerde mi çalışacak?" dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.