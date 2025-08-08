İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kurulmasını 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılmış tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kurulmasının, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kurulması, 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek bu çalışmalar sadece bugünün değil, gelecek nesillerin kaderine de yön verecek vicdani bir sorumluluk taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, İçişleri Bakanlığında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte çektirdikleri fotoğrafa da yer verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
