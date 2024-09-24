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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Tefecilere Yönelik Operasyon: 160 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Tefecilere Yönelik Operasyon: 160 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kuyu-28' operasyonlarında 58 ilde yapılan baskınlarda 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, tefecilik ve mali suç örgütlerine yönelik yürütüldü.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilere ve mali suç örgütlerine yönelik 58 ildeki 'Kuyu-28' operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 58 ilde 'Kuyu-28' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Tefecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Edimin ifasına fesat karıştırma', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçlarını işlediği tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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