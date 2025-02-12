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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Suriye ile İşbirliği Vurgusu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Suriye ile İşbirliği Vurgusu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi yaparak yeni görevinde başarılar diledi ve iki bakanlık arasındaki işbirliğinin güçlenmesini temenni etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'a yeni görevinde başarılar diliyor, bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin güçlenmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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