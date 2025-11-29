İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, şehit polis memuru Ünal için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'daki trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan polis memuru Hatice Ünal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ünal'ın, 15 Kasım'da resmi aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu yaralandığını hatırlattı.

Ünal'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün şehit olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aynı kazada ekip arkadaşı polis memuru Ali Barut evladımız da olay yerinde şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."