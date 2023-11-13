İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonrası ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar için taziye mesajı yayınladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit olan polis memuru için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonrası ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 20 Ekim'de görevi esnasında dur ihtarına uymayan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın, bugün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.