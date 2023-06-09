İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın paylaşımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yalçın'ın 6 yıl önce öğrencilerine karne dağıttıktan sonra şehit edildiğini hatırlatarak, "Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun." ifadesini kullandı.