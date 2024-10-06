İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şantaj Video Açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, E.N.B. adlı kız çocuğunun 'Discord' isimli uygulamada şantaja maruz kaldığı görüntülerin kurgu olduğunu, görüntüleri yayınlayan T.D.'nin (18), Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığı'nca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini belirtti. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, E.N.B adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirileceğini aktaran Yerlikaya, "E.N.B. adlı çocuğun tehdit ve şantaja maruz kaldığı sözde görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Aziz milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız" dedi.