Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Otobüs Kazası Açıklaması

Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza anına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otobüsün viraja girerken kayıp, devrildiği görüldü. Sürücüleri uyaran Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum; aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Antalya Güvenlik Kaza Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete atama kararları! 16 Ocak Resmi Gazete kararları neler? 2431 Sayılı Resmî Gazete düzenlemeleri! Yıldızlar Bana Uzak final mi? Yıldızlar Bana Uzak dizisi yok mu, bitiyor mu? Kastamonu okullar tatil mi? KASTAMONU VALİLİĞİ SON DAKİKA! 16 Ocak Kastamonu bugün okullar tatil mi? Bursa okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ocak Bursa'da okullar tatil mi? Mersin otobüs kazası kaç ölü, yaralı var? Mersin otobüs kazası son durum ne? Kediler üşür mü? Köpekler üşür mü? Evcil hayvanların vücut sıcaklığı nasıl kontrol edilir? Kar yağarken gök gürültüsü olur mu? Kar yağarken neden şimşek çakar? Seküler ne demek? Seküler nedir, ne anlama geliyor? TDK anlamı... İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır? 16 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 16 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 16 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title