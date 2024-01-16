İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Otobüs Kazası Açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza anına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otobüsün viraja girerken kayıp, devrildiği görüldü. Sürücüleri uyaran Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin- Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum; aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" dedi.