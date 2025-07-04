İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Orman Yangınları Ziyareti

1) BAKAN YERLİKAYA, ORMAN YANGINLARINDA YOK OLAN KÖPRÜCEK VE KAŞIKÇI KÖYÜNDE

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik'te çıkan orman yangınından etkilenen Köprücek ve Kaşıkçı köylerini ziyaret etti. Yangında 360 hektar tarım alanı, 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır ve 772 tarım aracının ağır hasar gördüğünü açıklayan Bakan Yerlikaya, "İlk etapta AFAD olarak 30 milyon lira acil yardım ödeneği aktarmıştık. Bilecik il genelindeki bu iki köyümüzde 60 hanemize toplam 5 milyon 745 bin lira nakdi ödemesini hemen bir gün içerisinde yaptık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik'e bağlı Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki çıkan orman yangınında en fazla zararın meydana geldiği Köprücek ve Kaşıkçı köylerini ziyaret etti. Köprücek köyünde kurulan konteynerlere yerleştirilen vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinleyen Bakan Yerlikaya, yanan köylerdeki binaları inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'ORMAN YANGINLARIYLA ÇOK BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇİNDEYİZ'

Türkiye'nin son bir haftadır orman yangınlarıyla çok büyük bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Ali Yerlikaya, "Şimdi Bilecik'teyiz. Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizdeki orman yangınları biliyorsunuz, 28 Haziran 2025 günü çıktı. 30'unda yani 3-4 gün sürdü ve gerçekten büyük bir mücadelenin sonunda bu yangınlar müdahaleyle söndürüldü. Orman yangınları nedeniyle Bilecik özelinde, 7 köy ve 11 mahalleden 721 vatandaşımız gerçekten çok büyük bir gayretle güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından evinde hasar olmayan vatandaşlarımız bilindiği gibi tekrar evlerine döndü. Biz AFAD olarak bu tür yangından olumsuz etkilenen yerleşim yerlerinde her zaman olduğu gibi hasar tespitlerimizi valimizin koordinasyonunda, yine AFAD'ımızın dirayetiyle büyük bir çabayla bunlar yapıldı ve hasar tespitlerinden sonra burada 69 konut, 3 iş yeri, 27 ahırın ağır hasar gördüğünü tespit ettik" dedi.

Orman yangınlarında 360 hektar tarım alanı ve 772 tarım aracının da zarar gördüğünün tespit edildiğini anlatan Bakan Yerlikaya, "Bu veriler ışığında Gölpazarı'nın Köprücek ve Tongurlar Köyü ki, biz Köprücek'teyiz; Osmaneli'nin az önce ordaydık, Soğucak köyü ve Bağlıları yani Kaşıkçı köyündeydik. Bunlarla ilgili biz genel hayata etkililik yani afet bölgesi ilan ettik ve bizden geldiğimizde Kaşıkçı ve bu Köprücek köyünden vatandaşlarımız geçici barınma olarak konteyner talebinde bulundular. Hemen aynı gün aynı gece biz bunları stoklarımızın olduğu yerden yükledik ve hemen ardımızda görünen 10 konteynerlik alanı çok hızlı bir şekilde valiliğimizin ve AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla 2 gün içerisinde bu hale getirdik. Bundan önce de Kaşıkçı köyümüzde de 16 hanenin bu yönde talepleri oldu. Doğrusu onları da hemen çok hızlı bir şekilde kurduk" diye konuştu.

Orman yangınlarından etkilenen iki köydeki 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi ödeme yapıldığını ifa eden İçişleri Bakanı Yerlikaya şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca da 257 aileye 1 milyon 285 bin lira yardım, onların da hesaplarına hızlıca aktarıldığını biliyoruz. Tabi, bundan sonraki kısımda yapılacak olanlar hasar tespitlerin bir süresi var, bir takvimi var. Biz onu da hızlandırmak adına gerekli girişimleri yapıyoruz. Yakın zaman içerisinde belki yarın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da gelecek. Gerek Murat Kurum Bakanımız, gerek biz AFAD, TOKİ çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak burada hak sahiplerimize evlerini, ahırlarını ve diğer yapılması gereken ne varsa, işte camimizi kastederek söylüyorum, köyümüzün ortak ihtiyaç alanlarıyla ilgili bunların tamamı eskisinden daha muhteşem bir halde yapılacak ve anahtarları buradaki Köprücek köyünün kıymetli sakinlerine teslim edilecek. Allah tekrarından hepimizi korusun."

Türkiye'de hava sıcaklığının 39-42 derece bandına çıktığını ve rüzgarın da 100 kilometre hıza ulaştığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden tedbiri elden bırakılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.