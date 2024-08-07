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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan organize suç operasyonu açıklaması

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-15' operasyonları düzenlendiğini ve 30 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-15' operasyonları düzenlendiğini ve 30 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-15' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda, 'suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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