Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Nijeryalı mevkidaşı Tunji-Ojo ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo ile gerçekleştirdiği görüşmede güvenlik, terörle mücadele ve düzensiz göç konularında işbirliği imkanlarını ele aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Bola Ahmed Tinubu'nun ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Nijerya İçişleri Bakanı Sayın Olubunmi Tunji-Ojo ile bir araya geldik. Görüşmemizde, başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın Bakana, ikili işbirliğimize sunduğu kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme! Bir numaralı gündem belli
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı

Atlas'ın ailesini tehdit eden şahıs hakkında sıcak gelişme