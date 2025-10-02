Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Küresel Sumud Filosuna Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosuna yapılan müdahaleyi kınadı. Yerlikaya, müdahalenin deniz hukukunu ihlal ettiğini belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.