İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Küresel Sumud Filosuna Tepki

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." ifadesini kullandı.